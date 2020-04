Ravello. Il messaggio di auguri del Sindaco ai bambini ed ai ragazzi.

Cari bambini, cari ragazzi, la consuetudine che ho da tempo di raggiungervi con le mie parole in occasioni speciali, e la Pasqua è una di queste, oggi è adombrata da uno spettro con cui ormai ci confrontiamo da settimane. Uno spettro che impedisce l‘usuale consegna a mano del mio scritto e che sarà fortunatamente superata dalla vostra innata confidenza con i social e la tastiera.

Come tutti, anche voi state vivendo giornate complesse, difficili da affrontare: chiusi nelle vostre case, tirati via con uno strattone ingiusto dalle vostre aule, dai giorni di primavera e divertimento. Questo doveva essere il momento del rush finale in vista della conclusione dell‘anno scolastico o degli esami, il tempo delle gite e dei tuffi azzardati quando il sole diventa più insistente. Immagino perfettamente quanto possano mancarvi le abitudini: il ritrovarsi in piazza con gli amici, il correre in bicicletta lungo le nostre vie, uscire trafelati al suono della campanella, infilarsi nell’autobus o giù per le scale, affamati e desiderosi del pomeriggio. Ma so anche che il vostro sacrificio, come quello di tutti noi, ha uno scopo preciso ed è quello di proteggere voi stessi e i vostri cari.

Il momento che stiamo attraversando, è qualcosa di terribilmente unico,che ci sta provando con sofferenza e distanza, che ci sta cambiando dal profondo, che gioca in modo cattivo con quanto abbiamo di più caro: gli affetti, gli abbracci, la libertà, la routine della nostra comunità, la certezza di un lavoro, di una vita che si impenna alla riapertura degli alberghi, con la frenesia elegante a cui siamo abituati dopo il letargo dell‘inverno.

A voi che siete il nostro futuro, chiedo ancora un po‘ di sacrificio, di avere forza e di dare speranza, perchè voi siete speranza. Augurando a voi e alle vostre famiglie una Pasqua di pace e coraggio, vi dico anche che torneremo ad abbracciarci, a godere del nostro sole, a sederci nella nostra piazza affollata di mondo, a non aver paura dell‘altro. Quando tutto sarà finalmente finito, toglieremo le mascherine dai nostri volti stanchi e sarà ancora più bello guardarci negli occhi e riconoscerci fuori dall‘incubo che stiamo vivendo. E voi sarete i figli di un mondo che si rialza: in una guerra senza fronte e trincee, sventolerà la vostra bandiera di piccoli grandi eroi pazienti .