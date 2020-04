Ravello. Lavoro su più fronti del sindaco: dall’emergenza sanitaria al sostegno economico

Ravello. Inarrestabile l’impegno del Sindaco Salvatore Di Martino che, da Palazzo Tolla, lavora su più fronti, dall’emergenza sanitaria, all’attuazione di provvedimenti di sostegno economico, allo studio di misure per far ripartire l’economia turistica di Ravello.

Già con nota del 15 marzo, il Sindaco ha proposto al Commissario della Fondazione Ravello, Avv. Almerina Bove, una rivisitata programmazione del festival in considerazione delle prescrizioni conseguenti all’emergenza sanitaria.

Con detta missiva, il primo cittadino di Ravello ha chiesto un intervento di manutenzione straordinaria dell’Auditorium Oscar Niemeyer e la calendarizzazione del Festival con inizio da Luglio fino a Gennaio, per iniziare concretamente un percorso virtuoso finalizzato alla tanto auspicata destagionalizzazione.

Con una successiva nota del 10 aprile ha suggerito, in attesa dell’inizio del Festival, una serie di iniziative musicali via web per mantenere viva la correlazione della “Città della Musica” con il turismo culturale internazionale, arricchita da un evento da tenersi il 26 maggio p.v., a distanza di 140 anni dalla visita di Wagner a Ravello allorchè il maestro di Lipsia in Villa Rufolo trovò l’ispirazione per la composizione dell’inizio del secondo atto del Parsifal pronunciando la famosa frase “Il magico giardino di Klingsor è trovato”

Tali proposte, condivise dall’Avv. Bove e dal Governatore De Luca, saranno oggetto di approfondimento ed approvazione nella seduta del Consiglio di Indirizzo che si terrà in videoconferenza giovedì 30 aprile p.v.