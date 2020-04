Ravello. La risposta della maggioranza alla nota del gruppo “Insieme per Ravello” pubblicata ieri

Ravello, Costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo la risposta della maggioranza nei confronti del gruppo Insieme per Ravello, riguardo la nota pubblicata ieri su Positanonews (CLICCA QUI per leggerla).

“Egregio direttore,

in riferimento all’articolo a firma dei consiglieri di opposizione Gianluca Mansi e Paolo Vuilleumier, pubblicato in data 23 aprile u.s sul giornale on line Positano News dal titolo “Ravello, PUC: Insieme per Ravello chiede lo slittamento del termine per l’emergenza Covid”, ritengo utile precisare quanto segue:

Ancora una volta a fronte dello “sciocchezzaio” che contraddistingue e caratterizza le esternazioni di incompetenti o se si preferisce di ignoranti consiglieri comunali, pronti a gridare allo scandalo per un assunto mancato confronto politico (che non può esserci per la lapalissiana ragione che non sarebbero in grado di sostenerlo) dobbiamo purtroppo registrare ancora una volta la faziosità e la inconsistenza delle ragioni poste a fondamento delle loro singolari e pretestuose esternazioni.

Orbene la richiesta, inviata tra l’altro non al sindaco ma al Segretario Comunale ed al Responsabile dell’U.T.C. come falsamente affermato con la quale il Movimento Insieme per Ravello, facendo appello all’articolo 103 del Decreto Legge “Cura Italia”, in cui si prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi (sic!!!), chiede “il differimento delle osservazioni del Piano Urbanistico Comunale, consentendo ai cittadini di prendere visione della documentazione quando i tempi lo permetteranno, data l’attuale emergenza sanitaria, che impedisce l’accesso ai pubblici uffici” dimostra che i consiglieri comunali Gianluca Mansi e Paolo Vuilleumier ignorano i principi elementari dei procediment1 amministrativi e, pertanto, si contraddistinguono ancora una volta per la loro incapacità. Infatti, con la sospensione opelegis dei termini del procedimento amministrativo disposta dal decreto legge “Cura Italia” è stato sospeso il termine di 60 giorni per le relative osservazioni al P.U.C. fino a quando non termina la emergenza sanitaria, con la conseguenza che, terminata quest’ultima, automaticamente e, quindi, senza alcun ulteriore provvedimento i termini fissati dalla legge continuano a decorrere.

Alla luce di quanto innanzi, i consiglieri del gruppo insieme per Ravello, bene avrebbero fatto, da una parte, a rappresentare alla collettività che nel corso del loro mandato amministrativo (Sindaco Vuilleumier) grazie alla loro inerzia non hanno non perfezionato gli

atti amministrativi per giungere alla approvazione del P.U.C, e dall’altra a riconoscere all’attuale Amministrazione “Rinascita Ravellese” il merito di aver profuso un significativo impegno per raggiungere un ragguardevole risultato (quale l’adozione del P.U.C.) Senza tralasciare l’impegno per il rinvenimento delle risorse economiche in quanto, anche in tale settore, la eredità lasciata da Vuilleumier è stata prossima allo zero.

L’amarezza che proviamo è quella di registrare la presenza di una opposizione demagogica, incompetente e pronta solo a fare ostruzionismo ed a lanciare fango a destra e a manca.

Una opposizione che, per ragioni obiettive, non potrebbe amministrare nemmeno un condominio con una sola unità immobiliare!!!

Ravello, 24 aprile 2020

Il Gruppo Consiliare di Maggioranza

Rinascita Ravellese

A migliore intelligenza si ritiene utile allegare nota a firma del Segretario Comunale, dott.ssa Capasso e del Responsabile U.T.C. Arch. Zeccato”