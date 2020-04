Ravello. La lettera di Francesco Di Lieto: “Roma si riscatta con il ferro, non con l’oro!”

Ravello, Costiera Amalfitana. La lettera di Francesco Di Lieto: “Roma si riscatta con il ferro, non con l’oro!”

Tutti ricordiamo queste parole lapidarie della Roma delle “oche del Campidoglio”.

Oggi queste parole, a mio avviso, dovrebbero “rimbombare” nella mente dei nostri rappresentanti politici e non solo.

2.000 anni circa or sono Roma cercò di comprare con l’oro la propria libertà e, con essa il piacere di vivere nel lusso, nei bagordi ecc. ma altri popoli, famelici, approfittando dei mutati costumi dei Romani, cercarono, per fortuna, senza riuscirci, almeno, stando alla leggenda, di sopraffarli.

Oggi, dopo 2.000 anni ci ritroviamo nelle stesse condizioni dei Romani di allora visto che i nostri rappresentanti si sono visti respingere dall’Europa la loro richiesta di “finanziamento a fondo perduto” per la quale, già la semplice istanza, a mio avviso, è mortificante per un paese come il nostro ricco di energie, di storia e di bellezze naturali che il mondo intero ci invidia.

Gli anni ’60 hanno visto crescere la nostra economia in modo vertiginoso e con questa gli Italiani poterono finalmente abbandonare la bicicletta, il motorino, la vespa e cominciarono a concedersi la 500, la vacanza ed altri confort.

Tutto questo ci stava benissimo se non fosse stato accompagnato da una politica demagogica che aveva fatto credere ai nostri concittadini che potevano vivere e, anche bene, senza lavorare e, in nome del motto “dare posti ai giovani” avevano generato la convinzione che bastavano solo 10/15 anni di lavoro per poter vivere nell’ozio per il resto della loro vita (v. baby pensioni) e, in questo modo, pesavano di fare il bene delle giovani leve.

L’istituzione dell’I.N.P.S. che purtroppo ha dovuto cominciare, al suo nascere, ad erogare sussidi e pensioni con un sistema in gran parte clientelare senza un riferimento oculato delle somme percepite e altri privilegi (vitalizi ecc.) hanno distrutto gran parte delle nostre risorse e con esse si è generato un debito pubblico macroscopico che sicuramente non depone a nostro favore.

Purtroppo la laboriosità di tanti nostri connazionali non ha potuto colmare i guasti della politica.

Oggi, il nostro paese, fortemente debilitato da questa pandemia, deve, a mio avviso, ricercare gli aiuti necessari per la ripresa della propria economia, ma con impegno, formale e sostanziale, di restituire quanto concesso non senza i dovuti interessi.

Personalmente sono fiducioso che come i Romani 2.000 anni or sono si resero conto, a loro spese, che per poter conservare la loro egemonia dovevano riprendere la armi per combattere contro i nemici che il insediavano, così i nostri connazionali, consapevoli degli errori commessi, aiutati da una buona politica, almeno si spera, riprenderanno a lavorare con tutte le energie, recupereranno il terreno perso ed impediranno che il nostro paese diventi “TERRA DA CONQUISTA”.

Francesco Di Lieto