Ravello. La lettera di Francesco Di Lieto: “Anche i ricchi piangono… figuriamoci i poveri!”

Ravello, Costiera Amalfitana. La lettera di Francesco Di Lieto: “Anche i ricchi piangono… figuriamoci i poveri!”

Questa maledetta pandemia, come era d’altronde prevedibile, ha accentuato il divario fra le categorie sociali e gli effetti catastrofici di essa, a mio avviso, sono appena iniziati:

“I ricchi saranno ancora più ricchi e i poveri saranno sempre più poveri|!!!”

Questa purtroppo è la cruda realtà e non mi sembra che il nostro governo si stia adoperando, in modo veramente costruttivo, per alleviare questa disparità sociale anzi….. eppure i nostri attuali rappresentanti in maggioranza sono stati votati dai meno abbienti, ovvero dai diseredati, disoccupati cronici e non ecc., tanto che in un primo momento si era pensato che con i “vaffà…..” al governo si sarebbe girato il cesto sotto/sopra. Tanti sono stati quei nostri concittadini che hanno pensato che ci sarebbe stata l’auspicata “RIVOLUZIONE DEMOCRATICA”.

La quarantena che, è il sacrificio minore di questa crisi, è a fatica, supportata dai poveri i quali si sono visti relegati nei loro “TUGURI” mentre i ricchi hanno potuto finalmente godersi i confort della loro VILLE magari con piscine, campi da Tennis, Golf ecc..

Ora, a completare l’opera, pesa sulla testa degli indigenti, dei meno abbienti, ovvero di quei concittadini che sovente, indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza, preferiscono affollare le SPIAGGE LIBERE in luogo di stabilimenti balneari, motoscafi ecc. anche perchè, in molti casi, questa soluzione dà loro la sensazione, forse a torto, di essere “cittadini liberi”, ovvero fuori dalle rigide regole della burocrazia.

Ebbene, a quanto pare, alcuni Signori Sindaci della nostra amata Costiera, spero vivamente non tutti, pare che, nel rispetto delle rigide norme scaturite dal nostro governo per contrastare l’epidemia, stiano meditando di concedere agli stabilimenti balneari parte delle spiagge libere.

Quanto sopra a me appare ASSURDO e sono a raccomandare agli eventuali summenzionati amministratori comunali, a mio avviso malpensanti, di attivarsi per ricercare soluzioni diverse che comunque preservino la salute pubblica senza penalizzare iniquamente i soggetti più deboli, almeno dal punto di vista economico, i quali hanno già pagato molto e purtroppo il peggio non è ancora arrivato,

L’esperienza ci dice che il dopoguerra è peggiore della guerra!

Francesco Di Lieto