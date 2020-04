Ravello. La good news , guarito il ragazzo che era positivo al coronavirus

Ravello, Costiera amalfitana. Una buona notizia serale, negativo il tampone al coronavirus Covid-19 del ragazzo proveniente dalla Svizzera. Il ragazzo è stato diligente ed era in isolamento dal 22 marzo, giorno in cui ha fatto rientro a Ravello in Costa d’ Amalfi , e continuerà ad essere in isolamento fino alla conferma del tampone negativo da Salerno, come per prassi. Intanto un grande in bocca al lupo da Positanonews