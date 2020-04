Ravello. La proposta di Salvatore Di Martino, “Occorre un progetto condiviso” . Voi che ne pensate? Domani altro incontro

Ravello, Costiera amalfitana. La proposta del sindaco Salvatore Di Martino di progetto condiviso . Domani altro incontro dei sindaci, ma i cittadini che ne pensano? Inviate le vostre idee a direttore@positanonews.it e le pubblicheremo

🟢✔️Nel corso della videoconferenza tenuta questo pomeriggio, il Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, ha sottoposto ai colleghi sindaci dalla Costa d’Amalfi una proposta operativa (riportata di seguito) per affrontare l’attuale crisi sanitaria, tenendo conto in particolare dei risvolti economici che tale momento reca all’economia dell’intera Costiera.👇

La conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi si aggiornerà giovedì p.v., alle ore 16.

◾️La Costiera Amalfitana deve cogliere questo momento di crisi profonda e di “ferma obbligata” per interrogarsi, e individuare le azioni strategiche da porre in essere per avviare una politica condivisa comprensoriale che consenta, non solo di rilanciare la nostra economia, ma soprattutto di correggere eventuali errori che negli ultimi decenni si sono compiuti.

Un progetto del genere richiede una condizione fondamentale e imprenscindibile: “L’unione della Costiera, la condivisione di un progetto unico, l’impegno unanime ad attuarlo”.

Non vi sfuggirà che singolarmente non possiamo dare alcuna risposta concreta, e correremmo il rischio concreto di avviarci su percorsi contrastanti fra loro.

Fino ad oggi il Dissesto idrogeologico, il traffico, la sanità, la viabilità, i servizi pubblici, etc., non ci hanno mai visto condividere politiche comuni; il Covid 19 ci offre un’opportunità straordinaria, sta a noi saperla cogliere.

Per avviare immediatamente il processo di analisi e condivisione, vi sottopongo la seguente proposta di programma, alla quale vi chiedo di dare un riscontro immediato sia in termini di adesione, ma soprattutto in termini emendativi ed integrativi, evidenziandovi che ho ritenuto utile ed opportuno non pubblicizzare più di tanto i dettagli, perché vorrei poter lanciare da subito un messaggio forte e dirompente:

La Costiera Unita affronta il COVID 19, per decide il suo futuro

1) Celebrazione di una giornata di lavori da tenere a porte chiuse con la presenza fisica dei 14 Sindaci della Conferenza, e in collegamento virtuale esperti di fama nazionale e buoni conoscitori della Costiera, quali : Economista; Esperto in Sviluppo locale; Sociologo; Amministrativista; Esperto di sviluppo turistico territoriale; Giornalista/Comunicatore; Innovatore.

2) La giornata si articolerà con la seguente formula: 30 min. – relazione di un esperto, 15 min. eventuali domande di chiarimenti; al termine 60 minuti di tavola rotonda per la sintesi della giornata.

3) Ciascun Sindaco avrà a disposizione 2 settimane per sviluppare un confronto all’interno della sua Amministrazione, e produrre un documento sintetico da inviare ai relatori/esperti ed ai colleghi.

4) Dopo ulteriori 2 settimane si celebrerà una nuova tavola rotonda come la prima, per verificare la possibilità di varare un documento programmatico unico da affidare poi ad un gruppo di tecnici che lo dovrà tradurre in atti e impegni che ciascuna Amministrazione dovrà assumere.

La richiesta pressante che ci viene dal territorio è quella di organizzare immediatamente la ripresa; credo che una simile iniziativa sia la migliore risposta da dare, in termini di concretezza e di promozione del territorio; al momento non mi risultano avviate iniziative del genere, saremmo i primi e la cosa sicuramente potrà essere ripresa dai Media alimentando l’immagine di un territorio all’avanguardia e unico.

Il tempo però è fondamentale, vi prego di darmi un cenno immediato per partire subito con la pianificazione che dovrebbe essere tale da consentirci di tenere il primo incontro entro il corrente mese di Aprile.

Io ho già in mente dei nomi per il nostro panel di Esperti, ma sarò felice di accogliere vostre proposte che vorrete farmi in uno alla vostra adesione. Ho già costituito una piccola task force con la quale sto lavorando alla programmazione dell’evento e che ci collaborerà per la migliore riuscita dello stesso.

In attesa di un tempestivo riscontro vi saluto con ogni cordialità.

Il Sindaco di Ravello – Avv. Salvatore Di Martino — a Ravello.