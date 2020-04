Ravello. IV edizione del concorso “Dipingi le Uova per la Madonna”

Ravello, Costiera Amalfitana. IV edizione del concorso “Dipingi le Uova per la Madonna”.

IV edizione del concorso “Dipingi le Uova per la Madonna”, in occasione della ricorrenza della Madonna della Pomice in Sambuco il prossimo 19 aprile.

Per mantenere sempre viva la tradizione, anche in questo difficile momento, il Comune di Ravello, in collaborazione con la Parrocchia Lacco/Sambuco e il Comitato festeggiamenti, in occasione della festa di Santa Maria della Pomice, invita tutti i ragazzi ed i bambini a partecipare alla nuova edizione del concorso che quest’anno, in via eccezionale, si svolgerà in modo “virtuale”.