Ravello, fiocco azzurro per Antonio e Raffaella: è nato Leonardo

Fiocco azzurro a Ravello per la nascita del piccolo Leonardo, secondogenito di Antonio Ferrigno e Raffaella Cioffi. Grande gioia per la giovane coppia, una luce nuova in questi tempi bui, ma soprattutto una bella notizia che è stata accolta con tanta felicità nella Città della Musica. Antonio, volontario della Pubblica Assistenza Millenium, ha ricevuto gli auguri dall’associazione: “Un raggio di sole illumina questo momento, riempiendolo di gioia e di speranza! È nato Leonardo Ferrigno!! Auguri a Raffaella, al piccolo Gigi e al nostro mitico Antonio!!”. Tanti auguri ad Antonio e Raffaella per la nascita di Leonardo, da tutta la Redazione di Positanonews!