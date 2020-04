Ravello. Coronavirus: le disposizioni del Sindaco al Comandante della Polizia Locale: “Ferreo controllo del territorio”

Ravello, Costiera Amalfitana. Coronavirus: le disposizioni del Sindaco al Comandante della Polizia Locale: “Ferreo controllo del territorio”. Il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, dopo le notizie degli ultimi contagi di Coronavirus, ha inviato delle ulteriori disposizioni al Comandante della Polizia Locale, chiedendo un ferreo controllo del territorio.

“Egr comandante di stefano, noto un rilassamento generale che non depone per il .meglio..

Da domani mattina ti invito a predisporre magari fi concerto con il com.te dei cc Chiocca un ferreo controllo del territorio.

Tanto anche in considerazione degli ultimi accadimenti che hanno interessato i comuni limitrofi.

Se ci impegniamo tutti ce la faremo!”, ha detto il Sindaco.

Immediata è stata la risposta del Comandante, che si ritrova a concordare, soprattutto in vista di “un incremento da parte del virus”.