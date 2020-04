Ravello. Il consigliere comunale Nicola Amato rinuncia ai gettoni di presenza per le sedute di Consiglio Comunale a favore dell’emergenza Coronavirus

In questo momento di emergenza legata al Coronavirus è molto bello il gesto posto in essere dal consigliere comunale Nicola Amato che ha dichiarato di rinunciare al gettone di presenza per le sedute di Consiglio Comunale e devolvere il corrispettivo nel fondo di solidarietà del comune per l’emergenza Covid-19. Ecco il suo post: “In data odierna ho comunicato alla dott.ssa Maria Cecilia Mansi, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Ravello, di rinunciare ai gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute dei Consigli comunali ammontanti, dal 2016 ad oggi, a € 325,40, nonché agli ulteriori gettoni che dovessero maturare fino a fine legislatura. La somma confluirà nel fondo di solidarietà istituito dal Comune di Ravello per l’emergenza Coronavirus e sarà utilizzata per il sostegno economico ai cittadini bisognosi di attenzione in conseguenza dei danni causati dall’epidemia da Covid-19. Una piccola goccia, un piccolo gesto di solidarietà, verso chi oggi è in difficoltà, auspicando che anche gli altri consiglieri comunali aderiscano a questa iniziativa per un ammontare complessivo di circa 5.000 euro. A tal fine invito anche le persone e le aziende che ne hanno la possibilità, a contribuire, con tante piccole gocce di solidarietà, effettuando versamenti sul Conto Corrente Bancario numero 1339904, intestato al Comune di Ravello, con la causale “Donazioni Emergenza Covid-19″ – IBAN IT 05H01030 76030 00000 1339904. Per l’accesso agli aiuti, rispetto ad altre devoluzioni riservate, noi confidiamo unicamente sul buon lavoro dei servizi sociali, trasparente e responsabile, attuato sulle indicazioni dell’Amministrazione comunale tutta. Nessuno si salva da solo!”.