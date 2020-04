Ravello. Il comune sospende i trasporti interni a Pasqua e Pasquetta

Ravello, Costiera amalfitana. Sono tantissimi i provvedimenti che i sindaci stanno prendendo in vista di Pasqua e Pasquetta, per evitare spostamenti non autorizzati o assembramenti da parte di alcuni furbetti per una grigliata. L’Eav, ente che gestisce i trasporti anche in Penisola sorrentina, ha disposto la chiusura delle stazioni del territorio. Allo stesso modo agisce Ravello, in Costiera amalfitana.

Ecco l’avviso da parte del comune:

SOSPENSIONE SERVIZIO NAVETTA INTERNA

Si rappresenta che, per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020, il servizio di navetta interna non sarà effettuato.