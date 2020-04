Ravello. All’ospedale di Castiglione pazienti attendono l’esito del tampone per 18 ore senza cibo né acqua

Riportiamo il post di Andrea Cretella che solleva una problematica riguardante l’ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione di Ravello. Ecco le sue parole: “Udite… udite… udite. I pazienti che arrivano presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Costa d’Amalfi, con sindrome febbrile, per protocollo devono essere ricoverati nella stanza di isolamento, senza passare per l’ingresso del Pronto Soccorso. Il paziente viene sottoposto immediatamente a tampone e i risultati arrivano dopo 18 ore da Salerno. Nelle 18 ore di isolamento, il paziente per mancanza del servizio mensa, come dovuto… resta senza cena, pranzo, colazione e bere… I medici e il personale infermieristico e OSS, per questi tempi lunghi di attesa per gli esiti del tampone, sono in grande difficoltà. Delegato alla sanità della conferenza dei sindaci della costiera amalfitana, Dott. Andrea Reale… cosa risponde??? Non mi dica che non conosce questo problema… Vergogna… Vergogna…”.