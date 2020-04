Radioemergency Terra della Sirene, non solo Penisola Sorrentina. Attivata dai Comuni da Capri a Positano . Insomma opera da Sorrento a Massa Lubrense, fino alla Costiera amalfitana, fra le province di Salerno e Napoli, ma non solo, come ci informa il nostro amico Peppe Coppola Photo 105, indomito guerriero della protezione civile oltre che bravissimo fotografo e uomo sensibile , possono essere operativi in tutta la Campania.

Sono tutti bravissimi, tutta una grande squadra, alla quale va il rispetto e la gratitudine di Positanonews e di tutto il territorio.

A seguito delle decisioni assunte durante la riunione della “Commissione Nazionale ” (ex consulta) , tenutasi il giorno 17/04 in Roma, Radioemergency Terra delle Sirene gruppo R.N.R.E. invierà al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale per il tramite del raggruppamento, i report settimanali delle attività che svolge sul territorio a seguito della emergenza coronavirus Covid-19

Radioemergency effettua servizi presso i COC dei Comuni di Positano, Meta, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense e Capri.

La nostra presenza e valorizzazione da parte dei Sindaci dei comuni che ci hanno attivato, dimostra che Radioemergency ha versatilità di adattamento in emergenza, non solo per le comunicazioni per le quali ha professionalità e mezzi, ma anche per l’assistenza alla popolazione in squadra con le singole protezioni civili comunali.

Attualmente tutti i comuni interessati sono coperti da nostre maglie radio che permettono di poter dialogare, in caso di necessità, sia tra di loro, ma anche verso le sedi nazionali preposte all’emergenza.

Inoltre è in fase di realizzazione una rete internet emergenziale satellitare che permetterà di ottenere connessione in caso di caduta dei collegamenti terrestri, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali.

Alleghiamo alla presente mappa dei comuni per i quali prestiamo la nostra opera di volontari a seguito di attivazione.

Siamo sempre al servizio della comunità.

Radioemergency Terra delle Sirene Gruppo R.N.R.E