Radioemergency invierà al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale report settimanali delle attività in penisola sorrentina e costiera amalfitana

Radioemergency comunica che: A seguito delle decisioni assunte durante la riunione della “Commissione Nazionale” (ex consulta), tenutasi lo scorso 17 aprile in Roma, Radioemergency Terra delle Sirene gruppo R.N.R.E. invierà al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale i report settimanali delle attività che svolge sul territorio a seguito della emergenza coronavirus.

Radioemergency effettua servizi presso i COC dei Comuni di Positano, Meta, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense e Capri. La nostra presenza e valorizzazione da parte dei Sindaci dei comuni che ci hanno attivato, dimostra che Radioemergency ha versatilità di adattamento in emergenza, non solo per le comunicazioni per le quali ha professionalità e mezzi, ma anche per l’assistenza alla popolazione in squadra con le singole protezioni civili comunali.