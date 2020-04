Questa sera preghiamo insieme il Santo Rosario in diretta con il Santuario della Beata Vergine di Pompei

Questa sera tutta l’Italia potrà pregare insieme il Santo Rosario in collegamento con il Santuario della Beata Vergine di Pompei. L’appuntamento è alle 21.00 e sarà possibile seguire la preghiera attraverso la diretta su TV2000 (canale 28 e 157 SkY), in Bluradio, sulla pagina Facebook della Cei, sul sito e sulla pagina Facebook di Avvenire. In questo momento di emergenza a causa della pandemia uniamoci insieme in preghiera recitando il Santo Rosario chiedendo la protezione e la benedizione della Beata Vergine di Pompei.