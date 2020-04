Questa sera in diretta su Positanonews: il problema dei lavoratori esclusi dai sussidi. Questa sera su Positanonews in diretta analizzeremo il problema dei lavoratori esclusi dai sussidi. Sentiremo i lavoratori a tempo determinato e le guide turistiche. Per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato parlerà Magalì Castellano del “Sorrento Palace”, mentre, invece, per quanto riguarda la categoria delle guide turistiche sentiremo la parole di Gegè Lorenzano.

Inoltre, seguiremo gli aggiornamenti sull’emergenza del Coronavirus e del turismo, ed, infine, esporremo le nostre riflessioni su De Luca.