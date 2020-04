Quattro brillanti, giorni quaranta

Minori, Costiera amalfitana. I presupposti per un tempo atmosferico buono ci sono: lo annunciano le previsioni per il giorno 4 di aprile, quando il freddo ed il cattivo tempo dovranno avere una brusca e salutare frenata.

Il 4 di aprile è considerato da molti decenni un giorno da scrutare e da considerare possibilmente fausto. “4 brillante, giorni quaranta” recita un detto popolare che sta a significare che per 40 giorni il tempo sarà uguale a quello del giorno 4 aprile.

Ci contentiamo un po’ tutti, nella speranza che possa davvero essere così.

Che il bel tempo possa accelerare la ripresa; che il bel tempo possa confortare un po’ tutti e quella parte che è caduta nella disperazione

Andiamo avanti nella speranza concreta, coltivando l’amore e la possibile gioia della fine, senza stupide e vuote manifestazioni esterne che non parlano col cuore.