“Quattro aprilante, giorni quaranta”, tra motti popolari e dati scientifici.

Oggi è 4 aprile. Esiste un detto popolare napoletano legato a questa data secondo cui dalle condizioni climatiche di questo giorno dipenderebbero quelle dei successivi 40 giorni: “Quattro aprilante, giorni quaranta”. Tale credenza non ha mai trovato un riscontro scientifico. L’Osservatorio meteorologico dell’Università Federico II di Napoli ha analizzato il proprio archivio ultrasecolare delle precipitazioni piovose, ininterrottamente funzionante dal 1872. Nonostante negli ultimi anni l’aforisma non abbia quasi mai fallito, i risultati non hanno mostrato alcuna relazione fra la pioggia caduta il 4 Aprile ed i successivi 40 giorni di pioggia .Tutto ciò sembrerebbe indicare che in climatologia i proverbi popolari a data fissa non abbiano alcun significato quando interpretati alla lettera. Si ripresenta quindi la classica sfida tra motti popolari e dati scientifici. Crederci o no fa poca differenza, ma di certo sono in tantissimi coloro che oggi si sono sentiti felici guardando il cielo.