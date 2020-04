Punta Scutari o Scutolo? Da Vico Equense a Sorrento sulla SS.145 scopriamo l’origine del nome di un luogo . Dobbiamo ringraziare Luigi D’Alise, che ha pubblicato la foto del traffico , minimo vista la quarantena per il coronavirus Covid-19, e Antonino Siniscalchi decano del giornale di punta in Campania, Il Mattino. Spesso abbiamo avuto chi ci ha puntato il dito contro per il nome di questo luogo, noto in Penisola sorrentina, e alla cronaca di Positanonews, anche per i diversi incidenti stradali, e di qui critiche, ma che esistano davvero due denominazioni lo spiega Siniscalchi con chiarezza e visto che centinaia di volte ci siamo trovati in discussioni interminabili con i lettori lo ringraziamo per averci illuminato..

Punta Scutolo conosciuta anche con il nome di Scutari. È la parte più estrema del promontorio che separa la baia di Meta dal territorio di Vico Equense, denominata Punta Scutolo e nota anche come Punta Scutari. La motivazione di questa doppia identità geografica illustrata nel volume dello storico Goffredo Acampora (che fu medico sociale del Sorrento) «Strade e luoghi della Penisola sorrentina», edito dal Centro studi e ricerche multimediali Francis Marion Crawford: «La denominazione Scutolo, attribuita alla parte più estrema del promontorio che separa la baia di Sorrento da quella di Vico Equense, trae il suo etimo latino Scutulum in quanto proprio come piccolo scudo appare a chi per mare proviene da Napoli. Su alcune antiche cartoline appare sotto il nome di “Punta Scutari” creando una falsa omonimia con la cittadina nel Nord dell’Albania. L’errore fu causato da Francesco Alvino che, nel suo volume “La Penisola di Sorrento”, definì quella località “Calata di Scutari” per averla così ritrovata nella monografia su Vico Equense di Gaetano Parascandolo del 1858».