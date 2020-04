PUC: ancora uno scivolone dell’Amministrazione “Rinascita Ravellese”

Ravello, Costiera amalfitana . Riceviamo e pubblichiamo dalle opposizioni . Che dire della risposta del Sindaco Salvatore Di Martino alla nostra richiesta di informazioni rispetto al PUC?

Ancora una volta ha manifestato l’inadeguatezza a rappresentare la Città Ravello, che si è sempre contraddistinta per la qualità del confronto dialettico, a volte duro ma sempre rispettoso delle istituzioni e delle regole democratiche della convivenza civile.

In questo giorno in cui festeggiamo la liberazione dell’Italia dagli orrori del nazifascismo e della riacquistata libertà, non possiamo non replicare al Sindaco di Ravello certi che tra un anno – con la conclusione del mandato amministrativo – Ravello potrà tornare alla normalità e splendere nuovamente.

In un momento di grave crisi sociale ed economica in cui è necessaria l’unione dell’intera comunità e l’apporto di tutte le forze sociali, economiche e politiche del paese, il Sindaco di Ravello non riesce a contenere la sua indole aggressiva con attacchi scomposti, falsi e fuorvianti – a volte con aggressioni fisiche – a chi dissente dal suo pensiero. E, in particolare, ai consiglieri comunali di opposizione del gruppo Insieme per Ravello.

Dal canto nostro non ci lasciamo intimorire da toni ed azioni intimidatori, continueremo a lavorare nell’interesse di Ravello e ci stiamo preparando per risollevarlo (tra un anno) dalle ceneri. Le stesse ceneri che abbiamo ricevuto in eredità nel 2011 dal commissario prefettizio dopo la fallimentare gestione Di Martino-Imperato.

Per ritornare al PUC, grazie a noi oggi i cittadini ravellesi dopo 4 anni sentono riparlare del PUC:

1. l’Amministrazione Insieme per Ravello ha avviato le procedure di redazione del PUC:

2. l’Amministrazione Insieme per Ravello ha reperito e allocato le risorse

3. l’Amministrazione Insieme per Ravello ha avviato e concluso le procedure per l’affidamento degli Incarichi ai tecnici

4. l’Amministrazione Insieme per Ravello – nel febbraio 2016 – ha tenuto una pubblica assemblea per l’illustrazione del preliminare del piano

5. l’Amministrazione Insieme per Ravello ha adottato il preliminare di piano

Tutto il resto è solo aggressività, falsità, bugie.