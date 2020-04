In provincia di Avellino la terra trema per la seconda volta in un giorno. Epicentro nel territorio di Nusco

In provincia di Avellino si è registrata una seconda scossa di terremoto. L’epicentro sempre nel territorio del comune di Nusco, dove già questa mattina era stata registrata una prima scossa di 3.3 gradi della scala Richter. La terra ha tremato per la seconda volta alla 18.38 nella zona a 3 km a sud est di Nusco ad una profondità di 14 km ed una magnitudo di 3.1 gradi della scala Richter. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma al momento non si registrano danni a cose o persone.