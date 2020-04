La sanificazione dei centri sportivi, il tampone ogni tre giorni ai giocatori, test anche ai familiari, (test sono stati acquistati o verranno acquistati privatamente dai club) e ritiro delle squadre nella fase di ritorno agli allenamenti, per poi stilare un nuovo e più stringente regolamento per la ripresa del campionato, nella speranza a fine maggio. Questi sono alcuni punti del protocollo voluto dalla Figc e stilato dallo staff medico-scientifico della nazionale, a quanto apprende l’Adnkronos, che è stato preso ad esempio da altre Federazioni e campionati.

La Federcalcio italiana quindi, come per lo stato di crisi in cui è stata una delle prime a dire che bisognava fermarsi per poi essere seguita dalle altre federazioni e della Uefa, ora è capofila in Europa nel definire le procedure per la ripresa, con degli standard e dei protocolli sulla cui strada si stanno muovendo anche campionati come la Bundesliga e la Premier. Un protocollo che nelle varie call della Uefa è stato condiviso, ponendo la Figc come un punto saldo di visione e di esempio.