Protezione Civile in campo col Coronavirus . Tonino Castellano “Bene Sant’Agnello e Piano di Sorrento, mio scopo fu lavorarci con il cuore”

Protezione Civile in campo col Coronavirus Covid-19. Sopratutto in circostanze come queste ci si rende conto della loro importanza. Sentiamo uno che ci ha creduto tanto e si è adoperato come assessore nell’amministrazione santanellese Tonino Castellano “La Protezione Civile è fondamentale in tutte le situazioni di emergenza, io mi ci dedicai anima e corpo nel formarla e fornirla di mezzi , stanno lavorando bene a Sant’Agnello e Piano di Sorrento, ma bisogna fare sempre di più per aiutarli e fornirgli tutti i mezzi, dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi e dirgli grazie”. Fondamentale i ruoli delle protezioni civili dunque , non sempre si fa abbastanza per loro, a Piano molto attivi in sinergia con il Forum dei Giovani e tanti volontari che assistono i cittadini. Operativi anche gli uomini di Radioemergency a 360 gradi , ma in ogni paese in situazioni come queste si vede come sono necessarie le protezioni civili . Complimenti e grazie