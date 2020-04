Proposte dell’Associazione Atex al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per la “Fase 2”

Queste le proposte che Atex – l’Associazione Turismo Extralberghiero Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e Isola di Capri – ha trasmesso al Presidente De Luca dopo il suo appello ad Istituzioni e associazioni per avere suggerimenti sulla Ripartenza (Fase 2). Ribadiamo però che fondamentale per la “ripartenza” è affrontare le problematiche economiche della filiera del turismo e che il recente Piano Economico Regionale da poco pubblicato dalla Regione (Atex ha trasmesso sia le proposte sia successivamente le Osservazioni critiche al Piano) non dà alcuna risposta al settore del turismo.

Proposte Associazione Atex “Fase 2” alla Regione Campania – Riapertura

Premessa

Il settore turistico Extralberghiero che rappresentiamo è uno dei settori più in difficoltà per questa emergenza anche per quanto riguarda modalità /ipotesi di riapertura.

Ricordiamo che al momento per decreto legge del Governo le strutture extralberghiere devono essere chiuse fino al 3 Maggio.

In questo scenario è molto complesso al momento immaginare quando potrà partire la Fase 2.

Occorre tenere presente che il turismo è strettamente collegato alle parole “svago” e “vacanza”.

Nell’attuale scenario sanitario italiano e mondiale, riteniamo che queste parole siano accantonate in attesa della percezione di una sicurezza maggiore di quella che al momento non è possibile garantire né come territori né come singole strutture.

Immaginare di riaprire in questo momento, soprattutto per i turisti stranieri, è improponibile.

Evidente però che è giusto organizzarsi per il momento in cui le condizioni sanitarie permetteranno, soprattutto verso i turisti italiani, la riapertura.

1 – Analisi documento O.M.S. per le strutture ricettive

Organizzare incontro in Regione con i rappresentanti del sistema ricettivo campano per analizzare e verificare quali misure sono applicabili alle strutture ricettive Campane contenute nel Documento emesso il 31 Marzo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità “Considerazioni operative per la gestione del Covid 19 nel settore ricettivo.

2 – Vademecum “riapertura”

Elaborare con esperti dell’ASL un vademecum da distribuire a tutti gli operatori ricettivi con tutte le prescrizioni/procedure di sanificazione da applicare.

Queste procedure non possono essere lasciate alla discrezionalità degli operatori turistici.

3 – No alla trasformazione in infermerie

Evitare che queste prescrizioni trasformino le strutture ricettive in piccoli ambulatori che renderebbero insostenibile una vacanza.

4 – Materiale informativo da distribuire

Definire e distribuire materiale informativo che gli operatori turistici consegneranno ai turisti per tranquillizzarli in termini di sicurezza e procedure di sanificazione.

5 – Informazioni al momento del check in e al checkout

Definire un vademecum sanitario sulle eventuali informazioni da chiedere agli ospiti al check in, al check out.

6 – Problemi sanitari degli ospiti

Definire le procedure che gli operatori devono rispettare in caso di problemi sanitari che potrebbero accusare gli ospiti.

7 – Prescrizioni sui mezzi di trasporto

Materiale informativo su quali procedure di sicurezza (mascherine, distanziamento, altro) sono previsti sui mezzi di trasporto locali (treno, bus, nave).

8 – Controllo/sanzioni prezzi e servizi sanificazione

Organizzare un controllo per i prezzi dei prodotti e dei servizi collegati alla pulizia e sanificazione delle strutture.

9 – Indicazioni di cautela per gli operatori del settore

Organizzare un incontro in Regione con gli operatori del settore per valutare misure dirette quali:

– numero massimo di camere prenotabili

– procedure check in-chech out in massima sicurezza

– comunicazione con gli ospiti attraverso whatsapp

– numero massimo di persone che possono alloggiare in un appartamento

– favorire la colazione in camera e non in sale comuni

– chiudere sale comuni.

– etc.

Concludiamo con una proposta collegata alla “ripartenza” dal punto di vista di azione di marketing rivolta a turisti italiani, proposta che abbiamo già presentato nelle proposte per il Piano Economico Regionale.