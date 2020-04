Il progetto COH-FIT, il questionario online a livello mondiale, quale impatto sulla salute fisica e mentale?

Buonasera sono il Dr Francesco Monaco, Medico-Chirurgo, Specialista in Psichiatria. Vorrei segnalare il Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times (COH-FIT). COH-FIT è un ampio progetto internazionale rivolto alle popolazioni dei paesi colpiti dalla pandemia di Coronavirus (COVID-19). Il progetto coinvolge quasi 200 ricercatori in oltre 40 paesi, ed è stato approvato e ufficialmente supportato da numerose società scientifiche e associazioni professionali nazionali ed internazionali. Il progetto COH-FIT ha lo scopo di identificare fattori di rischio e fattori protettivi che possano contribuire alla creazione di programmi di prevenzione e di trattamento per la pandemia di COVID-19 e per eventuali ulteriori pandemie in futuro. La partecipazione al progetto è possibile collegandosi al sito https://www.coh-fit.com/?lang= it ed è in forma gratuita, anonima e la privacy è protetta dalle vigenti leggi. Ringrazio per la collaborazione.

Dr Francesco Monaco“