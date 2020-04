Il professor Ascierto: “Riaprire i campionati? La salute prima di tutto”.

Ai microfoni di Radio Marte il professor Ascierto ha così espresso la sua opinione sulla riapertura dei campionati: “Innanzitutto, la nostra sicurezza ha la priorità, ritengo che per un anno se non ci sono le condizioni possiamo anche fare a meno del calcio. Abbiamo bisogno di svago ma ci sono state situazioni qualche settimana fa che hanno inciso sull’infezione. Se ci sarà davvero un trend in discesa di una settimana consecutiva, se quindi si inizia a intravedere davvero un calo, forse si può iniziare a pensare a una riapertura del campionato. Ma ci vogliono tamponi frequenti per i calciatori, gli stadi non potranno essere riaperti perché saremmo punto e a capo. Volendo vedere la luce in fondo al tunnel, probabilmente si potrà riaprire ma a determinate condizioni. Agnelli non vuole lo Scudetto a tavolino? Fa bene, sono d’accordo”.