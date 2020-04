Tornano in Costiera Amalfitana le troupe di Mediaset, per raccontare come il nostro territorio sta affrontando l’emergenza coronavirus. A Praiano oggi stati avvistati per le vie del paese gli inviati di “Dritto e Rovescio”, la nota trasmissione di approfondimento politico e sull’attualità, condotta dal giornalista Paolo Del Debbio. Le telecamere e i giornalisti sono giunti alla Praia per sentire le voci di Riccardo, Giuseppe il pescatore e Salvatore Ferraioli di Mamma Clelia. Presumiamo che il servizio verrà trasmesso nella puntata di giovedì (domani), appuntamento settimanale del programma di Rete 4.

di 3 Galleria fotografica Praiano gli inviati di Dritto e Rovescio a Marina di Praia