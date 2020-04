Praiano Solidale. Consegnati i primi buoni spesa direttamente al domicilio dei beneficiari.

“A partire da ieri, sono stati consegnati, direttamente al domicilio dei beneficiari, i primi buoni spesa per l’acquisizione di generi alimentari di prima necessità, in favore dei cittadini in difficoltà che ne hanno fatto richiesta e che ne hanno diritto.

Le domande sono state valutate dal Settore Servizi Sociali del Comune. Alcune di esse richiedono integrazioni e saranno evase successivamente.

I buoni spesa possono essere spesi fino al 15.05.2020 nei seguenti esercizi commerciali:

alimentari ‘A PUTECA

macelleria GENTILE

farmacia IRACE DR.SSA GAIA

para-farmacia PHARMA 2”