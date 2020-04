Praiano. Il sindaco Di Martino “Solidarietà all’operatore colpito dal coronavirus. Buoni solo a chi è in difficoltà, potremmo fare anche controlli fiscali e giudiziari” Giovedi sanificazione

Praiano, Costiera amalfitana . Una giornata campale quella di ieri per la Divina, il Coronavirus Covid-19 ha colpito anche il cuore del nostro territorio, dopo Vietri sul mare, un caso a Maiori e uno ad Amalfi . “Esprimo solidarietà all’operatore colpito dal Coronavirus , questo è sintomatico dell’impegno profuso sul territorio ”

A Praiano sono stati destinati 14.200 euro per buoni per la spesa , ma i buoni sono destinati prioritariamente a coloro i quali si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà – spiega il sindaco Giovanni Di Martino – . Sarà stabilita una graduatoria e saranno spesi solo nel territorio comunale con attività che si saranno convenzionate. Questi sono gli unici fondi assegnati al comune, cercheremo di venire incontro alle esigenze di tutti, ci saranno altri contributi dal Comune e attraverso le donazioni, questo è solo un anticipo di fondi che il comune già doveva ottenere in una rata che si sarebbe accreditata nei mesi prossimi. Ci aspettiamo un’immissione di risorse concrete, per rilanciare un’economia che è stata mortificata da questa epidemia senza precedenti . Ci saranno possibili controlli anche giudiziari. Giovedì mattina la sanificazione del paese, nel pomeriggio per le attività commerciali e la ferramenta potrà riaprire e funzionare. State a casa ”

