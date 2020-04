Praiano, il sindaco Di Martino annuncia indagini macchie di carburante in mare

Il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino ha rilasciato una comunicazione in cui annuncia che sono in corso delle indagini, in merito alla vicenda delle macchie di carburante, avvistate nella giornata di ieri nelle acque comunali, a Marina di Praia. “In riferimento alla presenza di chiazze di carburante comparse nelle acque antistanti Marina di Praia nella giornata di ieri 19 aprile, si informa che la situazione è stata costantemente monitorata dall’Amministrazione e dalla Capitaneria di Porto di Amalfi, quest’ultima prontamente intervenuta con unità via mare e via terra – scrive Di Martino – Da quanto si è potuto accertare, la presenza del carburante sarebbe diretta conseguenza del lavaggio della sentina di qualche imbarcazione. Le particolari condizioni meteo marine hanno reso il fenomeno particolarmente visibile, destando il comprensibile disappunto da parte dei cittadini e delle Istituzioni. Dai primi rilievi svolti, però, non si registrano danni ambientali rilevanti in quanto le prime analisi effettuate hanno escluso la presenza di sostanze oleose, tali da richiedere l’intervento di unità specializzate. Al momento, non è stato possibile accertare la provenienza di tale sversamento che, presumibilmente, potrebbe essere stato causato anche da imbarcazioni transitate al largo. La Capitaneria di Porto ci ha assicurato che proseguiranno le indagini per l’accertamento delle responsabilità. Colgo l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine intervenute.”