Praiano, Costiera amalfitana . Il Sindaco Di Martino : “La persona risultata positiva sta bene, allo stato attuale non faremo altri tamponi”. Esclusiva Positanonews.

Siamo riusciti a metterci in contatto con il Sindaco di Praiano Giovanni Di Martino , nonostante la giornata, immaginiamo, sia stata convulsa, in seguito al risultato positivo di un tampone effettuato ad un cittadino. Precisiamo che si tratta di un caso esterno, un cittadino molto responsabile rientrato da poco dagli Stati Uniti d’America, che si è immediatamente messo in auto isolamento, tornando a casa con un taxi. Tutto è stato tracciato, dunque, in maniera sicura. Per questo motivo in questo momento prevale l’ottimismo.

“Sul territorio comunale di Praiano, allo stato attuale, in base alle informazioni che abbiamo assunto anche insieme alla Polizia Municipale ed all’Arma dei Carabinieri, per adesso non faremo ulteriori tamponi, in quanto il soggetto è arrivato venerdì sera, si è immediatamente isolato in un appartamento vuoto, non ha avuto contatti con i familiari né con soggetti esterni che hanno usato le precauzioni necessarie. Le condizioni di salute sono buone, non ha febbre, ha avuto qualche linea di influenza tra sabato e domenica ma ora è asintomatico. Riteniamo sia in una fase quasi conclusiva”.

Una buona notizia dunque questa che ci ha riferito in diretta durante il consueto appuntamento con il direttore di Positanonews che sotto potete vedere integralmente. Il sindaco ha pubblicato anche un video sulla pagina facebook del Comune