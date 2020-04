Praiano . Nasce su instagram @theamalficoastheartist Splendida iniziativa di Giovanna Villani.

Praiano, Costiera amalfitana . Splendida iniziativa di Giovanna Villani.

Dopo la laurea, Giovanna e’ partita per l’Inghilterra dove ha lavorato in Hotel di Business come Reservations agent. L’ultimo incarico che ha espletato è stato quello di Segrataria Generale per la sede centrale di Prada a Sydney, in Australia.

Su instagram alla pagina @theamalficoastheartist Giovanna ripercorrera’ la Storia di Praiano, facendo luce sui racconti del passato. Il progetto si sviluppa attorno alle vite dei protagonisti del luogo, che ne hanno animato le piazzette, le piccole viuzze e le lunghe scalinate.

Giovanna vuole raccontare le storie dei nonni, degli amici, di quanti hanno contribuito a costruire la cultura di Praiano. Usi, costumi e tradizioni descritte, questa volta, con uno slancio di modernità, attraverso foto e social.

Ovviamente, sarebbe difficile concretizzare a pieno queste idee, senza l’aiuto della comunità.

Inviate a Giovanna (giovannavillani@hotmail.it) foto con brevi descrizioni: qualsiasi cosa vi va di raccontare e che rischia di essere dimenticata.

In uno dei suoi ultimi post, che vi invitiamo a leggere, con l’aiuto di @adelecuomo80, ha raccontato la storia del mitico barbiere di Praiano , Andrea Gentile, recentemente scomparso, un mito per tutta la Costa d’ Amalfi.

I più creativi possono anche realizzare dei video dei loro nonni, – come spesso fa Giovanna – magari delle piccole interviste su aneddoti nascosti o curiosità che potrebbero destare interesse. Un grazie a questa intraprendente e preparata ragazza, che non ha dimenticato le sue radici e vuole ripartire proprio da li.