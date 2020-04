Praiano, macchia di gasolio in mare. Andrea Ferraioli: “questo non capiti più”

In questo stop forzato delle attività umane di sfruttamento dell’ambiente, a causa del coronavirus, sta facendo notizia il maestoso recupero della natura. Dai fondali marini alle foreste, la flora è tornata ad essere di nuovo magnificamente rigogliosa, grazie ad una riduzione drastica di tutte le forme di inquinamento. Purtroppo ci tocca raccontare anche l’opposto, assistendo impotenti a scene come questa. A Praiano nella giornata di ieri gli abitanti del posto, non hanno potuto non notare un enorme macchia di gasolio, che si espandeva nello specchio d’acqua della Praia. Attualmente non conosciamo quali sono i motivi che hanno provocato questo danno ambientale, per questo è stato annunciato che ci sono delle indagini in corso, ma non sono mancate parole di biasimo a questo atto dai social, proprio come ha fatto Andrea Ferraioli, presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi, che ha preso in prestito le parole del compianto Sepulveda, per esprimere il proprio stato d’animo su questa vicenda.

“L’arte di non sapere, che non dev’essere confusa con l’ignoranza, perché gli ignoranti non sono responsabili della loro triste condizione, nasce da un’idea autolatra ed egocentrica del mondo e della società” – queste è la frase dello scrittore cileno, citata da Ferraioli, per esprimere un sentimento di vergogna nel vedere quelle immagini, che l’avevano costretto al dubbio se pubblicarle o meno. “Poi però ho pensato che non possiamo uscire da questa forzata interruzione in cui ci ha posto il virus allo stesso modo in cui ci siamo entrati. Sarebbe una sconfitta. Abbiamo il dovere di imparare dalle tragedie – spiega Andrea Ferraioli – Così ha prevalso l’assoluto bisogno, il desiderio, che quel mare limpido, cristallino, ammirato in queste settimane debba essere una conquista da difendere. A cui non dobbiamo rinunciare quando torneremo ad essere “liberi”. Il mio invito – a chi ne ha il dovere e la responsabilità – a fare in modo che chi ha sbagliato paghi ma, soprattutto, a rendere possibile che questo non capiti più.”

Il presidente del Distretto Turistico, ha ricevuto sostegno sui social, tra cui quello di Agostino Ingenito: “Beh caro presidente, ti chiedo formalmente di inviare una nota alle forze dell’ordine e agli organi di controllo visto che qualcuno in Costiera Amalfitana si beava di aver risolto il problema inquinamento. Pronto a sottoscrivere la denuncia alla Procura” – queste sono le parole del presidente dell’Abbac Costiera Amalfitana.