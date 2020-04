Praiano, M5S chiede lumi al sindaco Di Martino su macchia oleosa alla Praia: “motivazioni insufficienti”

Il Movimento 5 Stelle di Praiano chiede lumi al sindaco Giovanni Di Martino, sulla macchia di carburante, avvistata ieri a Marina di Praia. I consiglieri Fiorella Fusco, Arturo Terminiello e Diego Cuccurullo, oltre ad aver informato la Capitaneria di Porto della situazione, ha chiesto al comune informazioni su quanto è accaduto.

Come scrive la consigliera Fusco, non convince la sola pista del lavaggio della sentina di qualche imbarcazione, come comunicato oggi dal primo cittadino, ma invita a considerare altri scenari d’indagine: “Ritenendo insufficienti le motivazioni addotte dal Sindaco in merito alla comparsa della grande macchia di carburante alla Praia, abbiamo deciso di chiedergli di seguire anche altre strade per la verifica dell’origine del problema. Ne abbiamo notiziato anche la Guardia Costiera”.

La minoranza invita gli organi competenti e l’amministrazione a tenere in considerazione la possibilità, che la macchia oleosa avvistata ieri pomeriggio, sia infatti origine di uno sversamento scarichi fognari alla Praia, data la presenza di condotte in quel punto, chiedendo un controllo di filtri e pozzetti, in modo da verificare se c’è stata un immissione di idrocarburi.