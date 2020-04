Il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino, in merito all’Ordinanza Sindacale n. 17 del 30.04.2020, comunica che:

Con l’avvio della cosiddetta Fase 2, a partire dal 4 maggio 2020, gradualmente ripartiranno alcuni settori produttivi, in linea con le direttive del Governo nazionale e della Regione Campania.

L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di prevenire applicazioni distorte delle nuove direttive e prevenire il rischio contagio da COVID-19, ha adottato una apposita Ordinanza per il settore dell’edilizia con la quale, nel sospendere tutti i lavori di natura pubblica e privata, ne subordina l’inizio o la ripresa alla presentazione di una specifica documentazione dalla quale si possa evincere l’assoluto rispetto delle normative di sicurezza e di quelle sanitarie.

Con il suddetto provvedimento vengono attivate misure finalizzate a monitorare tutti gli accessi di persone sul territorio comunale. Si tratta di un provvedimento che vuole creare il giusto equilibrio tra la necessità di far ripartire l’economia e l’obbligo di garantire la salute pubblica, fino a quando non sarà superata l’emergenza sanitaria.

Grazie a tutti per la collaborazione!