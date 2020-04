Praiano. Il ristoratore Salvatore Milano con un’esperienza di 42 anni nel settore, rivolge un appello al Presidente della Campania Vincenzo De Luca. Specifica che, pur essendo d’accordo su tutte le misure di sicurezza da utilizzare e sull’uso dei vari dispositivi di protezione, ritiene che i vari passaggi per poter accedere alle attività ricettive da parte dei clienti siano molto lunghi e laboriosi. Per tale motivo propone che ognuno possa eseguire un tampone a pagamento ed ottenere una sorta di “tesserino” che ne attesti la negatività al Covid-19. Un tampone che andrebbe ovviamente ripetuto periodicamente, ad esempio una volta al mese. Questo garantirebbe la sicurezza di tutti, clienti e gestori e potrebbe essere di grande aiuto nelle località turistiche dove l’affluenza di persone è elevata a fronte anche di stradine molto strette. Ma ascoltate per intero il video per sentire le dichiarazioni di Salvatore Milano.