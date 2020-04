Costiera amalfitana. Questa mattina la Parrocchia San Luca Evangelista di Praiano è andata in diretta sulla pagina Facebook per una Messa in suffragio delle vittime da covid-19.

Durante la diretta, avvenuta dal cimitero di Praiano, i fedeli si sono raccolti in preghiera dalle proprie case ed hanno assistito anche alla benedizione delle tombe.