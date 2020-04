Praiano. Il giovane positivo al Covid venuto dagli USA, si è messo subito in isolamento. Di Martino “Sono ottimista, rete ricostruita”

Praiano, Costiera amalfitana. Sul giovane venuto dagli Stati Uniti d’ America proprio qualche giorno fa non ci dovrebbero essere troppe preoccupazioni. Sarebbe stato molto responsabile e coscienzioso, e gliene va dato atto. Arrivato all’aereoporto dagli USA si è fatto portare direttamente nella cittadina della Costa d’ Amalfi da un taxi in sicurezza. Qui si è messo regolarmente in isolamento senza contattare nessuno”. Negli USA, ricordiamo, la situazione è catastrofica , il sistema sanitario che , a differenza dell’Italia, finora ha proceduto a curare solo persone che potevano pagarsi una cara assicurazione, e l’impostazione data da Trump, ha favorito il diffondersi del Coronavirus Covid-19, facendo dell’America il primo paese al mondo per numero di contagiati. Solo dopo l’escalation di contagiati al Coronavirus Covid-19 e i morti si sta cambiando rotta, le immagini di New York deserta fanno il giro del mondo, ma troppo tardi per non evitare una diffusione incredibile. Da questo punto di vista i paesi anglosassoni, anche la Gran Bretagna, nonostante l’esempio dell’ Italia, hanno sottovalutato il problema, ora anche il premier dell’Inghilterra è affetto dal Covid e si trova in Ospedale. Il sindaco Giovanni Di Martino, che ringraziamo per la disponibilità, si mostra ottimista “L’uomo appena è arrivato si è messo subito in quarantena in isolamento – ha detto il sindaco Giovanni Di Martino -, siamo continuamente in contatto con l’ASL, abbiamo ricostruito la rete dei possibili contatti, ma sono ottimista. E’ una persona coscienziosa e responsabile e ha rispettato la quarantena”

La Costiera Amalfitana ha ora 10 contagiati: 4 a Tramonti, uno a Conca dei Marini, uno a Maiori, uno ad Amalfi, uno a Cetara, uno a Ravello e uno a Praiano se escludiamo Vietri sul mare con 13 positivi al Covid , un numero contenuto se consideriamo gli altri paesi vicinori della provincia di Salerno, Cava de’ Tirreni e l’Agro Nocerino Sarnese.

Auguriamo una buona guarigione e ce la faremo.

Nella foto un’immagine d’archivio alla Praia con le barche che speriamo di rivedere presto a mare lasciandoci alle spalle quest’incubo.