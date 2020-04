Praiano, Emergenza Covid: M5S devolve i gettoni di presenza al Fondo Alimentare

Il Movimento 5 Stelle di Praiano ha deciso di devolvere tutti i gettoni di presenza al Fondo Alimentare, utile per sostenere i cittadini in difficoltà a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il gruppo consiliare di minoranza questa mattina ha inviato al sindaco Giovanni Di Martino e al segretario comunale, la richiesta di destinare i nostri gettoni di presenza ai consigli comunali dal 2016 a tutto il 2019 ,che mai abbiamo riscosso, sul fondo di solidarietà alimentare del comune di Praiano.

“I Consiglieri Comunali scriventi, Fiorella Fusco, Arturo Terminiello, Diego Cuccurullo – si legge nella nota – a fronte della pandemia di Covid 19 e relative gravi conseguenze economiche derivanti in diverse misure ma comunque per tutti i cittadini, e considerata l’enormità della crisi economica che scaturisce da tale emergenza, dichiarano di rinunciare ai gettoni di presenza relativi agli anni 2016 – 2017 – 2018 – 2019, e che l’importo derivante da tale somma venga destinato alle misure urgenti di solidarietà alimentare. Con la presente si invita a fare in modo che questo gesto, meramente simbolico, possa assumere un valore che rientri nella normalità delle azioni che gli amministratori pubblici devono compiere a favore e per il bene della comunità tutta.”