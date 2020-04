Praiano. Barca capovolta in mare: intervento della Guardia Costiera di Amalfi, pescatore illeso

La Guardia Costiera di Amalfi è intervenuta alcune ore fa in soccorso di un pescatore ribaltatosi in mare con la sua piccola imbarcazione. Il fatto è avvenuto alle ore 9:00 circa.

Per fortuna l’incidente è avvenuto a pochi metri dalla costa, ed ha reso possibile un pronto intervento dei soccorsi che hanno potuto constatare le buone condizioni di salute del pescatore, il quale è stato comunque visitato dai sanitari del 118.

L’uomo, sulla cinquantina, era autorizzato alla pesca e non ha violato il dpcm per l’emergenza sanitaria in corso. I militari, intanto, hanno trascinato l’imbarcazione a riva dopo essersi accertati che questa non avesse causato danni di inquinamento in mare.