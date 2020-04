Praiano. Ancora uno sversamento di sporcizia a mare, le foto della vergogna. Senza parole. Con il contenimento dovuto al Coronavirus Covid-19 non c’è una sola barca a mare, non ci sono turisti nelle ville e negli alberghi ne qui , ne a Positano, ne ad Amalfi, ne in tutta la Costiera amalfitana. Ci spiegate perchè non si capisce da dove viene questo sversamento a mare e se non si riesce a capire ora che non c’è nessuno come sperare che si capisca quando ci sarà gente?