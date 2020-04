Positanonews TV. Stasera Giuseppe Rispoli, Carlo Alfaro e Lucia Mammato. Teatro, Pediatria e politica a Maiori e i guariti Covid in Costiera amalfitana e Sorrentina

Positanonews TV. Stasera Giuseppe Rispoli, Carlo Alfaro e Lucia Mammato. Teatro, Pediatria e politica a Maiori e i guariti Covid in Costiera amalfitana Con le due persone guarite del tutto dal covid-19 a Conca dei Marini sono in quattro usciti dall’incubo coronavirus . Altre splendide notizie per la Divina Costiera, dopo i tre tamponi risultati negativi, tra cui due cittadini di Furore e il medico di Conca.

Questa sera alle 19,30 il TG sulla pagina facebook di Positanonews

Giuseppe Rispoli , attore teatrale di Positano che ci ha allietato con le sue favole quotidiane in questo periodo di quarantena

Carlo Alfaro, noto pediatra e organizzatore di eventi, uomo di cultura e spettacolo

Lucia Mammato, consigliere comunale di opposizione candidato sindaco a Maiori, la prima che ha raccolto l’appello partito da Positanonews dei lavoratori a tempo determinato

Il punto sui guariti di Covid in Costiera amalfitana e Sorrentina. Ieri in esclusiva la cura utilizzata dalla dottoressa Gargiulo da Piano di Sorrento

Chi vuole intervenire dalla Costiera amalfitana alla Penisola Sorrentina può mandare un whatsapp a 3381830438