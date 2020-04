Positanonews TG. Questa sera il sindaco di Positano, Ali Abughanimeh, il consigliere comunale di Maiori Mammato, il sindaco di Positano, l’architetto Fiorentino e Raffaele Attardi di Sorrento. Questa sera il Sindaco di Positano Michele De Lucia, Ali Abughanimeh rettore facoltà di architettura ad Amman in Giordania, Alessandro Fiorentino Fondatore e direttore del Museo bottega della tarsia lignea di Sorrento, Raffaele Attardi task force anti Covid a Sorrento, Lucia Mammato consigliere comunale di opposizione a Maiori.

Ali Abughanimeh, rettore della facoltà di architettura ad Amman, ci ha parlato della situazione anche nella sua Giordania: “La situazione in Giordania è uguale all’Italia. Siamo chiusi in casa, solo da domani si può girare con le macchine, solo dalle dieci del mattino alle sei di sera. Università chiusa, lavoriamo dal computer. Io personalmente non esco da casa da quaranta giorni, faccio una passeggiata nella terrazza. In Giordania abbiamo controllato bene la situazione, abbiamo messo in quarantena i malati, ma sono pochissimi, intorno ai duecento. I morti circa quattro. Purtroppo la situazione è triste per il turismo giordano e speriamo che il futuro sia migliore, che riusciremo ad ospitare turisti, ma anche a ritornare turisti, specialmente in Italia, che noi amiamo. Da noi non apriranno gli aeroporti prima di giugno. Spero che presto riusciremo a riportare in vita il progetto che avevamo programmato per maggio, spostato adesso al 25 settembre. Lavoriamo molto per portare la cultura italiana in Giordania e portare i nostri studenti ad imparare a studiare in Italia”.

Dopo è intervenuta Lucia Mammato, consigliere comunale di opposizione a Maiori, già candidato sindaco, probabilmente di nuovo candidato sindaco: “Innanzitutto per il mio lavoro, sono commercialista, ho molto spesso contatto con persone e dipendenti e soprattutto per il ruolo comunale che svolgo cerco sempre di dare la mia disponibilità al massimo. Soprattutto in questo momento di difficoltà ho cercato di fare la mia parte. Mi sono resa conto che molti lavoratori stagionali restavano fuori dai bonus, circa mille della lavoratori della costiera amalfitana, per non considerare quelli della penisola sorrentina, sono riamasti appunto fuori e mi sono attivata. Il sindaco è immediatamente intervenuto, inviando una lettera al Presidente De Luca, che ha preso atto di questo problema dei cittadini della costiera, ma non solo, ed interverrà per sistemare questo problema di carattere anche sociale oltre che economico di molte famiglie. Spero che presto si intervenga in favore di queste persone che stanno vivendo in questo momento una difficoltà economica. Noi abitiamo in uno dei posti più belli del mondo e dobbiamo fare in modo di supportare soprattutto in questi momenti questi posti”.

“I cittadini di Maiori si sono comportati in modo egregio, rispettando tutte le norme previste e spero continueranno a farlo. Da parte mia credo che sia arrivato in momento di ampliare la fascia. Dal lato economico dobbiamo supportare i cittadini ed abbiamo richiesto delle misure economiche a supporto delle attività ricreative, delle attività riferite al turismo, che vivono in questo momento situazioni difficili. Ci sono tutte le possibilità per poter agire a supporto dei cittadini di Maiori. Vogliamo far sapere ai cittadini che ci stiamo attivando in tutti i modi per tutelarli. Da parte del sindaco non ho personalmente visto movimenti in campo economico, dal lato della sicurezza alzo le mani”.

“Sono anni che sto lavorando in questo campo. In questo momento abbiamo bisogno di un tavolo di incontro con i lavoratori del settore del turismo, perché noi siamo una realtà turistica e viviamo di quello. Per quanto riguardi la mia candidatura, vedremo, per il momento stiamo lavorando, sperando che sia la volta buona che la Costiera Amalfitana voti un sindaco donna”.

Ancora, l’architetto Alessandro Fiorentino, fondatore e direttore del Museo Bottega della Tarsia Lignea di Sorrento: “Il prossimo 18 maggio, quando è prevista l’apertura dei musei, pone i piccoli musei in una posizione di grande difficoltà. I visitatori del museo sono quasi completamente dei turisti, quindi la stasi del turismo porta una grande difficoltà: rischiamo di aprire il museo e non avere visitatori. La legge che autorizza i musei ad aprire dovrebbe anche dirci come aprire nel momento in cui i turisti non ci sono”.

“La cosa importante è capire chi saranno i fruitori del museo in modo tale da creare un collegamento con il territorio di tipo diverso. Stiamo operando in questa direzione con un progetto. L’iniziativa sulla quale stiamo lavorando è di creare un sistema di poli culturali della Penisola Sorrentina, musei che hanno vita autonoma, non collegati in un sistema che potrebbe far superare molte difficoltà di questo momento”.

“Il museo Bottega cerca di mantenere la tradizione dell’intarsio sorrentino. I pochi artigiani che sono rimasti denunciano continuamente questa mancanza di mercato, perché loro si alimentavano soprattutto dei turisti che compravano questi piccoli oggetti”.

Successivamente, l’intervento del sindaco di Positano Michele De Lucia: “Non è un milione, ma un milione e mezzo di lavori che devono riprendere e devono ripartire, frutto del bilancio fino al 31 dicembre 2019. In questa settimana stiamo procedendo con tutte le ditte incaricate di farle dotare di tutti gli strumenti per quanto riguarda la sicurezza sui cantieri, che è e rimane una cosa primaria. Dobbiamo riprendere quella che è l’attività che abbiamo fatto nella nostra Positano, ma con le dovute precauzioni: distanze, sanificazione, mascherine, e tutte le altre cose che servono per lavorare in sicurezza”.

“Se i ristoranti fanno squadra è sempre un fatto positivo, tutte le categorie si dovrebbero unire insieme all’ente locale a far pressione presso in Governo, perché le azioni messe in campo non sono idonee per un paese turistico. Ci vuole un anno bianco, ma bianco sul serio e per tutti. Stiamo cercando di ritardare i pagamenti, ma se il Governo non cambia qualcosa ci dovranno essere e non mi sembra una cosa giusta e normale, in un momento in cui le famiglie sono bloccate in casa per una pandemia. Se gli aeroporti riaprono e questa pandemia volge al termine, Positano in pochissimo tempo sarà in grado di riprendere vita, saremo in grado di gestire anche chi viene a Positano e mantenere un elevato controllo”.

“Abbiamo potenziato il nostro comando vigili e abbiamo intenzione di prendere altri otto vigili proprio per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini positanesi ed agli ospiti che verranno nel nostro paese, per avere un controllo degli accessi ma anche delle attività che si vanno a fare nel nostro paese. Ma abbiamo bisogno di sapere cosa vuole fare il Governo”.

“Se arrivano migliaia di persone significa che tutto è aperto, anche perché anche i traghetti non avranno la possibilità di portare quel determinato numero di persone. E’ chiaro che anche se vengono a centinaia dobbiamo saperli gestire e ci stiamo organizzando per gestire questo flusso che potrebbe arrivare in maniera adeguata. Il fatto è che, ripeto ancora una volta, ci vuole un intervento del Governo. Come numerosità siamo ancora in una situazione peggiore di altri comuni della Costiera, la nostra situazione è analoga a quella di Capri. Siamo insieme ad altri comuni turistici, Sorrento, Capri e tanti altri comuni d’Italia, proponendo ulteriori modifiche al Governo sperando di trovare una porta aperta, altrimenti diventa difficili gestire questo momento e diventa ancora più grave se le famiglie rimangono a casa senza aiuti seri dalla Regione, ma soprattutto dallo Stato, che deve intervenire con concretezza. Ci sono molte famiglie che dovevano cominciare a lavorare il 1 aprile o, addirittura, il 1 marzo. Almeno arrivassero a tutti per tutti i mesi del periodo estivo potrebbe arrivare un sollievo ma, chiaramente, per chi ha figli, affitto, diventa complicato. Da qui a qualche giorno faremo un ulteriore intervento, se non ci aiuterà il Governo, lo faremo noi. Saremo vicino alle nostre famiglie. Ci sono state donazioni per questo conto per i positanesi, questa mattina intorno ai 10 mila euro, sicuramente da parte dei nostri cittadini ma anche dall’estero. Ringraziamo sia i nostri, sia chi sta aiutando le nostre famiglie. Oltre a questo, sicuramente ci sarà un ulteriore aiuto da parte dell’amministrazione per aiutare le famiglie che stanno vivendo questo momento in maniera drammatica”.

Infine, abbiamo sentito le parole di Raffaele Attardi, della task force anti Covid a Sorrento: “La nostra situazione è tranquilla e sta avviandosi a zero. Questo non significa che sia tutto sotto controllo. La situazione è più o meno grave in base a come si gestiscono gli allert sui contagi. Si fanno pochissimi tamponi e non si è affatto sbloccata la procedura di assistenza alle persone positive. Anzi, in futuro pare che chi abbia la febbre debba andare a casa in quarantena. Si dovrebbero gestire in maniera più sicura ed umana gli allert sui contagi”.

“Sono diversi giorni che non abbiamo contagi, ci sono persone in uscita, incrocio sempre le dita quando lo dico. Saremo arrivati a sei persone in quarantena obbligatoria, ed altri 25 in quarantena volontaria, ma sani, che sono poi i marittimi. Sicuramente avremo una crescita per tutte quelle persone che dovranno tornare. Ce ne faremo carico noi comune, essendo una questione sociale. Il problema sono le persone contagiate, che noi non possiamo toccare. Per avere un contatto con loro ci deve andare una squadra. Non è un sistema quello scelto dalla Regione e dallo Stato di rimandare le persone a casa, dove magari ci sono persone anziane e bambini”.

“Non solo il Governo, ma anche la Regione, di cui è compito la sanità, è un po’ confuso. Abbiamo fatto i centri Covid dopo che l’epidemia era dilagata. Vogliamo che una persona malata abbia una l’assistenza adeguata”.

“I contagiati sono 200 mila persone, noi a Sorrento ce ne potremmo anche fregare, perché sono sei e si sta gestendo anche bene. Il problema è che lo Stato italiano, se non si preoccupa della fase successiva, invece di rimandare le persone a casa, noi stiamo facendo un errore gravissimo. E’ un fatto importante partire dagli ultimi, altrimenti il problema non si risolve. Il problema può avere una soluzione se si parte dalla solidarietà. Noi siamo una realtà turistica, quindi la prima cosa è fermare i contagi prima di entrare nella città. Inoltre, il ravviamento in qualche modo è già finanziato. Esempio, dovevo andare a Palermo, ho comprato il biglietto, ma non sono potuto andare ovviamente. Mi è arrivato un bigliettino che mi dava il 120% indietro. C’è una palla di denaro di tanta gente come me che ha già pagato. Ci vorrebbe quindi un programma nazionale che stabilisca dove si può andare. Quindi: chi si sta preoccupando di impostare l’Italia come posto sicuro? Poiché tutto è stato regionalizzato, il turismo è regionale. Dobbiamo preoccuparci quindi anche della concorrenza locale. Se la Regione è sicura, sicuramente attirerà di più di un luogo dipinto come zona rossa. Chiaro che io non mi sognerei mai di fare una pubblicità per far venire qualcuno adesso, se non è possibile, ma se raggiungiamo un livello di sicurezza tale da poterla garantire, dovrebbe muoversi in questo modo. I comuni che non hanno avuto una grande incidenza si muovano in questo senso, altrimenti si perde non solo il 2020, ma anche il 2021, visto che gli altri già si stanno muovendo e noi arriveremo ultimi”.

“Inoltre, limitare l’uscita soltanto a poche ore porta ovviamente alla creazione di assembramenti. Ci vuole ragionevolezza nei decreti, non possono aversi provvedimenti tutti uguali, ma devono contestualizzarsi.La Regione e lo Stato devono dare delle linee guida. Dobbiamo avere fiducia nel futuro e nelle amministrazioni locali. Manteniamoci uniti perché questo è un momento in cui la solidarietà ci farà andare avanti”.