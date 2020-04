Positanonews TG. Questa sera nuove interviste e il punto della situazione coronavirus in Costa di Amalfi e Sorrento

Ritorna questa sera il consueto Positanonews TG andrà in onda sulla pagina Facebook di Positanonews. Il primo giornale Online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina in diretta con tutti i lettori, in questo periodo contiamo di poter essere leader dell’informazione online locale infraprovinciale nel Sud Italia. L’intento è quello di interagire con i lettori in maniera concreta, a partire da imprenditori fino ai politici.

Questa sera alle ore 20:00 tante nuove interviste e il punto della situazione sul coronavirus in Costa di Amalfi e Sorrento, dopo il tampone positivo a Massa Lubrense e i vari tamponi risultati negativi a Furore, Conca dei Marini e Ravello. Ospite speciale il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, per alcune delucidazioni sulla Clinica San Michele, la cui data di riapertura era prevista per oggi.

Positanonews sarà in diretta con i lettori. Qualora qualcuno volesse intervenire, può mandare un messaggio WhatsApp al +39 3381830438 con nome, cognome e motivo dell’intervento.