Piano di Sorrento. Maria Laura Gargiulo "Medici di base sul campo. Tamponi per tutti gli anziani. Ecco come si è curato il primo guarito dal Covid" . Molto interessante l'intervento della dottoressa Maria Laura Gargiulo ieri sera sul nostro TG web dopo il sindaco di Agerola innanzitutto sul ruolo dei medici di base "Siamo sul campo e affrontiamo questa emergenza per il coronavirus Covid-19.. Gli studi sono vuoti perchè la gente ha paura, ma siamo sempre disponibili e non facciamo mancare mai l'assistenza, i medici di base stanno affrontando al meglio una fase impegnativa e difficile" Poi la dottoressa Gargiulo ci ha parlato del primo guarito dal Covid "Era un marittimo che veniva dal Brasile, trattato con plaquetil e non solo.. E' stata una gioia vederlo guarire" . Poi i tamponi, si possono fare per tutti? Piano città virtuosa, ne ha fatti più di tutti , in rapporto agli abitanti, in Penisola sorrentina, ma non arriviamo a 80 . "I tamponi vanno fatti alle fasce a rischio, in particolare Tamponi per tutti gli anziani ricoverati nelle case di riposo della penisola sorrentina. La richiesta è partita dall'Associazione medici di medicina generale della penisola sorrentina alla luce anche di quanto accaduto in queste settimane al Nord nella Rsa e case di riposo e nell'interesse delle centinaia di ricoverati ed è stata recapitata all'Ufficio Igiene e Prevenzione dell'Asl Napoli 3-Sud."

L’iniziativa è motivata anche dal fatto che tutti i ricoverati nelle case per anziani della penisola sorrentina (Sant’Antonio di Sorrento, San Giuseppe di Sant’Agnello e San Michele di Piano di Sorrento) sono pazienti assistiti dagli stessi medici di medicina generale.

Al momento è già in corso un’attività di screening, attraverso test rapidi per la prevenzione e controllo del contagio nelle Rsa anziani e disabili e per le strutture residenziali pubbliche e private seppure limitata alle risorse umane e materiali disponibili ed assicurata dal coordinamento Socio Sanitario dell’Asl Napoli 3-Sud.

E la fase 2? Andremo a mae? “Non sarà semplice, sarà più facile andare in montagna”

Positanonews TG potete vederlo cliccando sopra nel link diretta o scorrendo nella pagina facebook di Positanonews al 21 aprile dalle 19,30 o nella sezione video di Positanonews . Prima intervista Luca Mascolo sindaco di Agerola , poi Maria Laura Gargiulo, poi Proto di Minori sul problema dei lavoratori a tempo determinato e alla fine il sindaco Iaccarino di Piano di Sorrento.