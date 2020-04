Positanonews TG Ottavio Lucarelli Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e il dottor Fiorentino dal Cotugno di Napoli fra gli ospiti di questa sera. Il nostro TG potrà essere visto dalle 19,30 in diretta, con la possibilità di far commenti e interventi , sulla pagina facebook di Positanonews e sul canale you tube Positanonews TV. Lucarelli da Napoli farà un suo intervento, poi il dottor Fiorentino, Mario Amodio giornalista di punta di Amalfi e della Costiera amalfitana- Attesa la dottoressa Ersilia Trapani , anestesista che lavora anche nei centri Covid, e Giuseppe Di Maio consulente finanziario Widiba.

