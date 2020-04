Positanonews TG. Ospiti stasera Ottavio Lucarelli Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, il dottor Fiorentino da Cotugno di Napoli, Mario Amodio giornalista di punta di Amalfi e della Costiera amalfitana.

“Alcuni dicono che l’informazione sia troppa. Io non credo che l’informazione possa mai essere troppa”, ha detto Ottavio Lucarelli, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

E’ poi intervento il dottor Giuseppe Fiorentino, dell’Ospedale Cotugno di Napoli: “La mia azienda ha avuto la grande idea di fare una struttura intermedia, che ha dato grandi risultati. Siamo partiti con 26 posti e ieri è stato il primo giorno in cui abbiamo avuto 2 posti liberi, è stato un mese e mezzo di fuoco”.

“Ci sono tre grosse categorie di pazienti: gli asintomatici, quelli con una sintomatologia non grave, sui quali il Plaquenil ha un effetto, quindi funziona sugli asintomatici e sui sintomatici lievi. E’ lo stesso tipo di virus della Sars, ma a quell’epoca la Cina non aveva tutti i contatti che ha ora, non era la potenza di adesso. La struttura del Cotugno quindi resterà aperta tutto l’anno, ci aspettiamo altri due picchi: tra qualche giorno e verso ottobre”.