Positanonews TG. Ospiti stasera Ottavio Lucarelli Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, il dottor Fiorentino da Cotugno di Napoli, Mario Amodio giornalista di punta di Amalfi e della Costiera amalfitana.

“Alcuni dicono che l’informazione sia troppa. Io non credo che l’informazione possa mai essere troppa”, ha detto Ottavio Lucarelli, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

E’ poi intervento il dottor Giuseppe Fiorentino, dell’Ospedale Cotugno di Napoli: “La mia azienda ha avuto la grande idea di fare una struttura intermedia, che ha dato grandi risultati. Siamo partiti con 26 posti e ieri è stato il primo giorno in cui abbiamo avuto 2 posti liberi, è stato un mese e mezzo di fuoco”.

“Ci sono tre grosse categorie di pazienti: gli asintomatici, quelli con una sintomatologia non grave, sui quali il Plaquenil ha un effetto, quindi funziona sugli asintomatici e sui sintomatici lievi. E’ lo stesso tipo di virus della Sars, ma a quell’epoca la Cina non aveva tutti i contatti che ha ora, non era la potenza di adesso. La struttura del Cotugno quindi resterà aperta tutto l’anno, ci aspettiamo altri due picchi: tra qualche giorno e verso ottobre”.

“Per la prima settimana noi abbiamo seguito le direttive della Cina, che affermava si trattasse di polmonite. Successivamente abbiamo capito che la polmonite era soltanto un evento scatenante. Poi c’è stata la problematica del cortisone, assolutamente bandito dai cinesi. Successivamente, ci siamo trovati costretti ad utilizzarlo e da lì è partito il suo utilizzo. La malattia è quindi problematica, non si tratta di polmonite, ma i sintomi sono multi organo”.

“Non ci sono evidenze: non sappiamo se chi sviluppi gli anticorpi possa avere o meno reinfezione. Non sappiamo se ci sono dei serbatoi nel corpo che poi si liberino di nuovo”.

“Lo stesso tampone che si fa per il virus non ha un valore reale del 100%. Per fare un tampone ci vogliono mediamente un cinque, sei ore. Se abbiamo un tampone dopo molto tempo questo paziente può essere un focolaio”.

“E’ previsto un piano di protezione fino a marzo 2021”.

“Stiamo vivendo questo momento in maniera drammatica, vedere i nostri centri storici spopolati è un colpo al cuore, come è un colpo al cuore vedere il dramma di tante famiglie. Molte persone vivono di turismo e molte persone non conoscono il loro futuro”, ha poi aggiunto il giornalista Mario Amodio. “Come territorio abbiamo molto subito il contraccolpo, molte spiagge non apriranno”.

“C’è un grandissimo lavoro, di sostegno, aiuto e sussidio, non limitato soltanto a quello governativo. Gli aiuti ci sono, si è creata una catena di solidarietà. Abbiamo ritrovato il senso della collettività, della comunione. Già il fatto di aiutare un vicino in difficoltà quando magari prima a stento ci si salutava è un segno”.

“Oggi ho sentito una serie di operatori turistici, il problema degli alberghi anche è importante, parecchi probabilmente decideranno di non aprire. Si aprirà, ma la clientela sarà locale e con questa crisi di due mesi quanti potranno pensare di fare una vacanza? Ci faranno uscire il 4 maggio, ma limitatamente al nostro comune di residenza, pare che da un comune all’altro non ci si potrà spostare. Il problema è proprio sulle attività. I problemi saranno tantissimi. Abbiamo buchi trasformati in case così come abbiamo buchi trasformati in esercizi commerciali”.

Il consulente finanziario Giuseppe De Maio di ha invece detto: “Ci sono diverse misure che lo Stato ha previsto. E’ chiaro che per i grandi alberghi e le grandi aziende sono stati previste misure ancora diverse. Le banche si sono attivate non tutte alla stessa velocità. Ci sono comunque banche più grandi e altre più piccole. Alcune magari già in crisi non aderiranno. Altre più piccole si stanno organizzando. La mole di pratiche che oggi si vanno a gestire nelle singole filiali sono molte più del normale, con personale ed orario di lavoro ridotto”.

“Abbiamo pochissimo rendimento e moltissimo rischio. Per chi ha già investito, spero che lo abbia fatto con cognizione di causa. La situazione va gestita caso per caso e cliente per cliente. In base alle diverse situazioni si prendono le diverse decisioni”.