Positanonews TG. Sorrento / Amalfi Le guide turistiche in ginocchio, sentiamo Barbara Gioia e l’avvocato Luigi Alfano. Una guida turistica della Regione Campania, lavoro conquistato con tanta fatica, un futuro bruciato e nessuna assistenza dallo Stato, al quale sono servite come qualificate figure del settore del turismo, Barbara ci parla di questo come operatrice e, per il futuro, come mamma. L’avvocato Luigi Alfano invoca il reddito d’emergenza per una situazione che non si può più tollerare.